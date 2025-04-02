Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında konuk olduğu Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finalist oldu.

Ülker Stadı'ndaki müsabakaya iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, 10. dakikada Victor Osimhen'in kaydettiği şık golle 1-0 öne geçti. Oyun üstünlüğünü elinde tutan ve pozisyonlar üretmeye devam eden Galatasaray, 27. dakikada Osimhen'in penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Net pozisyonlara giren sarı-kırmızılı ekip, Sebastian Szymanski'nin 45+1. dakikada attığı gole engel olamadı ancak devre arasına 2-1 önde girdi.

Maçın ikinci yarısında iki takım da birkaç gol pozisyonundan yararlanamadı. Gergin geçen ikinci 45 dakikada skor üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılı takım, adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde rakip Konyaspor

Galatasaray, Türkiye Kupası yarı finalinde Trendyol Süper Lig temsilcisi TÜMOSAN Konyaspor ile eşleşti.

Tek maç üzerinden oynanan Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi eleyen sarı-kırmızılı ekip, İskenderunspor'u saf dışı bırakan Konya temsilcisinin rakibi oldu.

Yine tek maç üzerinden yapılacak yarı final maçları, 22-23 veya 24 Nisan'da yapılacak.

Galatasaray, Kadıköy'de 4 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 4 maçta mağlup olmadı.

Ülker Stadı'nda son yenilgisini 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 2-0'lık skorla yaşayan Galatasaray, sonrasında Kadıköy'de 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 4 maça çıktı. Galatasaray, lig maçlarında 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, tek kupa maçını da kazandı.

Okan Buruk, Mourinho'ya yine yenilmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'yi çalıştıran meslektaşı Jose Mourinho'ya karşı çıktığı 3. maçında da mağlup olmadı.

Tecrübeli teknik adam, Mourinho ile bu sezon 3. kez karşılaştı. Okan Buruk, 2'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere yapılan 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a fiziki müdahale

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, meslektaşı Okan Buruk'a fiziki müdahalede bulundu.

Maçın bitiminin ardından orta sahadaki Okan Buruk'un yanına giden Portekizli teknik adam, Buruk'un yüzüne elini uzatarak burnunu sıktı. Mourinho'ya öğrencisi İrfan Can Kahveci engel olmaya çalışırken Okan Buruk acıyla bir süre yerde kaldı.

Osimhen, 28. golünü attı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla resmi maçlardaki gol sayısını 28'e çıkardı.

Attığı gollerle sarı-kırmızılı ekibi sırtlayan Osimhen, Trendyol Süper Lig'de 23 maçta 20, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 müsabakada 6 gol attı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ikinci maçına çıkan 26 yaşındaki santrfor, bu kulvarda ilk kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan yıldız golcü, derbiyi 2 golle kapatarak toplam gol sayısını 28'e taşıdı.

Galatasaray, VAR ile penaltı kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla penaltı kazandı.

Maçın 24. dakikasında kullanılan kornerde ceza sahası içinde yükselen Kaan Ayhan'ın kafayla vurduğu top altıpas içindeki Filip Kostic'ten döndü. Kaan, önüne gelen topa bir kez de ayağıyla vurdu. Meşin yuvarlak yine Kostic'ten geldi.

Oyunu devam ettiren hakem Cihan Aydın, VAR'daki Alman hakem Pascal Müller'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Kostic'in topa elle müdahale ettiğini tespit eden Aydın, penaltı noktasını gösterdi.

Galatasaray 2 kırmızı kart gördü

Mücadelenin uzatma bölümünde çıkan gerginlikte sarı-kırmızılı takımdan 2 futbolcu kırmızı kart gördü.

Maçın 86. dakikasında oyundan alınan Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe yedek kulübesi önünden geçerken gerginlik yaşandı. İki takım yedek oyuncuları, teknik ekibi ve personelinin katıldığı arbedenin ardından hakem Cihan Aydın, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'ı doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

Kaleci Günay'dan kritik kurtarış

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, ikinci yarıda yaptığı kritik müdahaleyle takımının üstünlüğü korumasına önemli katkı verdi.

Maçın 70. dakikasında Fenerbahçe savunmasından uzun oynanan topu sarı-kırmızılı takımın stoperi Abdülkerim Bardakcı sektirdi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Yusuf En-Nesyri, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı.

Zamanında kalesini terk eden Günay Güvenç, rakibinin açısını daraltarak üzerinden aşırtılmak istenen meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Takımı 2-1 öndeyken kritik müdahaleyi gerçekleştiren 33 yaşındaki file bekçisi, bu üstünlüğün sürmesini sağladı.

3 kırmızı, 9 sarı kart çıktı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide kartlar havada uçuştu.

Müsabakada Galatasaray'dan 2 oyuncu yedek kulübesinde kırmızı kart görürken sahada da sarı-kırmızılı 4 isim sarı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe'den de 1 isim kulübede kırmızı kart görürken sahada 5 isme sarı kart gösterildi.

Derbide toplamda 3 kırmızı, 9 sarı kart çıkarken teknik heyetlerden isimler de kartla cezalandırıldı.

Sahada gerginlik yaşandı

Derbinin 84. dakikasında oyuncular arasında uzun süren gerilim yaşandı.

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Mert Müldür ile Galatasaray'ın santrforu Victor Osimhen gerginliği büyüyerek futbolcular arasında arbedeye dönüştü.

Yaklaşık 2 dakika süren gerginlik oyuncu değişikliklerinin ardından oyunun başlamasıyla son buldu.

Oyundan çıkan Barış Alper, Fenerbahçe yedek kulübesinin önünden geçerken tekrar tırmanan gerilim, 90+4. dakikaya kadar sürdü ve sonucunda 4 isim kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe bu sezon derbi kazanamadı

Fenerbahçe bu sezon derbi maçlarda umduğunu bulamadı.

Ligde Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmandaki müsabakadan ise 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Mourinho'nun ekibi, ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında da 1-0 kaybetti.

Ali Koç'un başkanlığı döneminde, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez derbi maçta boy gösteren sarı-lacivertliler, bu müsabakada da umduğu skoru elde edemedi.

Gol VAR'dan verildi

Fenerbahçe'nin ilk yarının son bölümünde farkı 1'e indiren golü VAR kararıyla geldi.

Maçın 45+1. dakikasında Sebastian Szymanski topu filelere gönderirken hakem, ofsayt kararı verdi.

Pozisyon VAR'dan izlenerek 45+4. dakikada gol kararına hükmedildi.

Szymanski kupada da fileleri havalandırdı

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, gollerine devam etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde 13 Mart'ta Rangers deplasmanında 2 gol kaydeden Szymanski, ligde son oynadıkları Bodrum FK müsabakasında da gol bulmayı başarmıştı.

25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray karşısında da takımının ilk golüne imza attı.