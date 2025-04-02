Çok Bulutlu 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 02.04.2025 20:49

Bakan Işıkhan, Beşiktaş'ta gece kulübü yangınında vefat edenleri andı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 Nisan 2024'te Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişiyi andı.

Bakan Işıkhan, Beşiktaş'ta gece kulübü yangınında vefat edenleri andı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Beşiktaş'ta gece kulübünde yangında hayatını kaybeden 29 kişiyi andı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bundan tam bir sene önce İstanbul Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimi rahmetle anıyorum. Yangın sonrası ihmali olanların cezalandırılması için hukuki sürecin en yakın takipçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Hayatını kaybeden işçi kardeşlerimizin ailelerinin her zaman yanındayız."

ETİKETLER
Vedat Işıkhan Yangın
Sıradaki Haber
Türkiye'den İsrail'e tepki: Bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmayı amaçlayan tehlikeli bir adım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:18
Kırmızı bültenle aranan 8 şüpheli Gürcistan'dan getirildi
10:12
Borsa güne yükselişle başladı
09:56
Anket: ABD'lilerin yüzde 58'i Trump'ın tarifelerinin ülke ekonomisine zarar vereceği görüşünde
09:55
Brent petrolün varili 72,73 dolardan işlem görüyor
10:04
Mart ayı enflasyonu açıklandı
09:45
Myanmar'daki depremlerde can kaybı sayısı 3 bin 85'e yükseldi
ABD'de üniversite öğrencilerinden "zincirli" protesto
ABD'de üniversite öğrencilerinden "zincirli" protesto
FOTO FOKUS
Mardin'i hortum vurdu: Çatılar uçtu, direkler devrildi
Mardin'i hortum vurdu: Çatılar uçtu, direkler devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ