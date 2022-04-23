Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"TBMM'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla yad ediyorum."