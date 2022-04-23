Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay'dan 23 Nisan mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"TBMM'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla yad ediyorum."
TBMM'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü ve #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 23, 2022
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla yâd ediyorum. pic.twitter.com/2EjXVUnFF9
Etiketler: Fuat Oktay 23 Nisan
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