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Gündem
TRT Haber 02.10.2026 08:56

Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı

Fon Koordinasyon Kurulu 2. toplantısını gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritasının belirlendiğini belirtirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor" dedi.

Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı

Fon Koordinasyon Kurulu 2. toplantısını bugün yapıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün Meclis'te yeni yasama yılı resepsiyonunda konuştu.

"Sorunlar aşıldığında sermaye piyasalarımız daha güçlü olacak"

Sermaye piyasalarının temellerinin sağlam olduğunu vurgulayan Yılmaz şu değerlendirmeleri yaptı:

"Neler yapılabilir hangi alanlarda ilave çalışma ihtiyacı var bunları kurulumuzda değerlendireceğiz. Toplantıdan sonra açıklamalar yapılacak kamuoyuna. Bu belli bir alanda meydana gelmiş bir sorun. Bu sorunu aşma yolunda da her türlü idari, adli tedbirleri alıyoruz. Adımlar atılıyor. Bu sorun aşıldığında sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek."

Yılmaz, yatırımcı haklarını korumak için gereken tüm adımların atılacağını "Sermaye piyasalarındaki yatırımcılarımızın hakları çok kıymetli. Buradaki mesele manipülasyon yapan, spekülasyon yapanlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması. Onlara karşı her türlü tedbiri alıyoruz" şu sözlerle ifade etti.

Bakan Şimşek: Etki sınırlı kalacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor. Güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır. Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır."

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Cevdet Yılmaz Mehmet Şimşek
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