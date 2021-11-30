Kuvvetli rüzgar ve fırtına Marmara Bölgesi'nde hayatı felç etti. Can kayıpları yaşandı, evler araçlar büyük hasar gördü.

İstanbul, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Sakarya, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Sinop, Düzce ve Bartın'da yüz yüze eğitime bugün ara verildi.

Karar sadece eğitim kurumlarıyla sınırlı kalmadı. Bu illerdeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.

Motokurye hizmeti olmayacak

Özellikle motokuryelerin can güvenliği için önemli bir karar daha alındı. Karar göre İstanbul'da motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının 18.00'a kadar trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek.

Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınasının bilançosu ağır oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından rakamları paylaştı.

6 ölü, 38 yaralı

Yaşanan fırtınada, İstanbul, Zonguldak ve Kocaeli'de toplam 6 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı.

Fırtına ne zaman bitecek?

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kuvvetli fırtınanın bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 63 il için "turuncu kod" ile uyarı yapıldı.

AFAD fırtınanın sonuçlarını açıkladı

AFAD, fırtına nedeniyle sadece İstanbul'da 2075 ihbar alındığını açıkladı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle 93 çatı uçması, 233 ağaç devrilmesi olayı yaşandı. 343 tehlike arz eden parça, 95 trafik ışığı ve yön tabelası, 18 araç ise hasar gördü.

İstanbul’da 44 kişi yaralandı, 4 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle Maltepe açıklarında sürüklenerek karaya oturan Ro-Ro gemisi, gece saatlerinde fırtınanın etkisiyle yan yatarak batmaya başladı.

Bursa’da şiddetli rüzgar nedeniyle 64 ağaç devrilmesi, 81 tehlike arz eden parça ihbarı, 45 çatı uçması, 1 trafik kazası, 11 tabela uçması ve 7 hasar tespit ihbarı olmak üzere toplam 209 olay meydana geldi.

Bolu’nun Mudurnu ve Göynük ilçelerinde toplam 2 çatı uçtu.

Kocaeli ve Zonguldak'ta 2 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli’de aşırı yağış ve fırtınadan dolayı 123 çatı uçması, 5 tehlike arz eden olay, 23 ağaç devrilmesi, 1 direk devrilmesi, 1 baca yıkılması, 1 iskele kalıbı çökmesi, 2 minare yıkılması, 4 su taşkını, 14 sera hasarı, 6 araç hasarı, 1 duvar çökmesi, 2 tabela devrilmesi olmak üzere toplam 184 olay meydana geldi.

Ayrıca il genelinde 60 trafoda elektrik kesintisi yaşandı. 11 tekne battı, 7 tekne karaya çıkartıldı. Kentte meydana gelen olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İzmit Arızlı köyü cami minaresi de yana yattı. Minarenin indirilme çalışmaları devam ederken, 4 ev tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

Tekirdağ’da ise 1 ağaç devrilmesi, 2 direk devrilmesi, 4 çatı uçması, 1 tabela uçması olmak üzere toplam 8 olay meydana geldi.

Yalova’da 10 ağaç devrilmesi, 1 tehlike arz eden parça ihbarı, 5 çatı uçması, 1 çit devrilmesi ve 1 ekip talebi olmak üzere toplam 8 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda an itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde de 2 konutun çatısı uçtu, 1 konutun çatısı yandı ve 1 konutunda balkonunda yangın çıktı.

Kentte yaşanan kuvvetli rüzgâr nedeniyle yıkılan inşaat duvarının altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Son olarak Balıkesir’de 8 çatı hasarı, 1 ev duvarı yıkılması ve 2 araç hasarı kaydedildi.

AB'den taziye mesajı

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut da fırtına nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Türk vatandaşları ve hükümetiyle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Ankara için fırtına uyarısı

Bu arada bir fırtına uyarısı da Ankara Valiliğinden geldi. Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağı duyuruldu.

Valiliklerden yapılan açıklamalarda, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.