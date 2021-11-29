Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 19:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Ankara Valiliği, bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.
Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi gecesi ve 30 Kasım Salı günü sabahının ilk saatlerinden itibaren Ankara’da rüzgârın batı ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.
Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Etiketler: Ankara Ankara Valiliği Fırtına Hava Durumu Meteoroloji
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