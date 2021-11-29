Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 19:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır-İstanbul seferini yapan uçak Balıkesir'e indi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diyarbakır'dan İstanbul'a giden yolcu uçağı, kuvvetli lodos nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Koca Seyit Havalimanı'na iniş yaptı.
Diyarbakır'dan yola çıkan Türk Hava Yollarına (THY) ait TK 2603 sefer sayılı Boeing 737-900ER tipi uçak, fırtına yüzünden İstanbul'a inememesi nedeniyle Balıkesir'e yönlendirildi.
Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanı'nda yakıt ikmali yapılan uçağın, hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar havalanacağı öğrenildi.
Etiketler: Balıkesir Diyarbakır Fırtına İstanbul THY
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