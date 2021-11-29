Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 18:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taksinin tepe lambasına uyuşturucu gizleyen 3 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de takside ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden kente taksiyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler bir süre takibe aldıkları taksiyi kent girişinde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada tepe lambasının altına 2 sigara paketi içine gizlenmiş 90 gram eroin bulundu.
Sürücü ile taksideki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Etiketler: Denizli Kaçakçılık Taksi Uyuşturucu
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