Bakan Soylu'dan, İmranlı Belediye Başkanı Açıl için başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'a rahmet diledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Sivas İmranlı'da; trafik kazasında hayatını kaybeden, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl Beyefendiye Allah'tan rahmet; ailesi ve hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 29, 2021
Rabbim; Murat Beyin mekanını cennet eylesin, kazada yaralanan hemşehrilerimize acil şifalar nasip eylesin.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivas İmranlı'da, trafik kazasında hayatını kaybeden, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Rabb'im, Murat Bey'in mekanını cennet eylesin, kazada yaralanan hemşehrilerimize acil şifalar nasip eylesin." ifadesini kullandı.