Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 18:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de apartman çatısından düşen parçalar ev ve araçlara hasar verdi
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle apartmanın çatısından düşen demir ve beton parçaları, ev ve araçlarda hasara neden oldu.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şiddetli lodos yüzünden bir apartmanın çatısından kopan demir ve beton parçaları, park halindeki iki aracın üzerine düştü.
Araçlarda hasar oluşurken, parçalar bazı evlerin camlarını da kırdı.
Polis, mahalle sakinlerini sokağa çıkmamaları konusunda uyarırken, çatıdan düşen malzemeler ekiplerce toplandı.
Hızı saatte 50 kilometreye kadar çıkan kuvvetli rüzgarın bölgede iki gün daha etkili olması bekleniyor.
Etiketler: Düzce Fırtına Hava Durumu
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