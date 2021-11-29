Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 17:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA, İHA
Belediye otobüsleri motosikletlilere siper oldu
[Fotoğraf: İHA]
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şiddetli lodos nedeniyle ilerlemekte zorlanan 4 motosiklet sürücüsüne belediye otobüsleri siper oldu. O anlar kameralara yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından, Lodos ve şiddetli rüzgar sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da etkisini gösteriyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde ilerleyen motosikletliler lodos nedeniyle zor anlar yaşadı. Motosikletlilerin yardımına metrobüs sürücüleri koştu, iki otobüs şoförü 4 motosikletliye gönüllü kalkan oldu.
O anlar arkalarından gelen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Köprü üzerinden geçişte zorlanan motosiklet sürücüleri şiddetli yağmur ve rüzgardan etkilenmeden karşı yakaya geçebildi.
Etiketler: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Fırtına İstanbul
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