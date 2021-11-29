Kocaeli’nin Gebze ilçesinde haciz için evine gelen avukat Ersin Arslan'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Yavuz Yazıcı’nın davası görüldü.

Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, maktul Ersin Arslan'ın babası Bahri ile annesi Gülver Arslan salonda hazır bulundu.

Çok sayıda baronun başkanı, temsilcileri ve Arslan'ın meslektaşları da davaya müdahil olmak için duruşmada yer aldı.

“Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme”

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede sunduğu, sanığın "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması ve takdiri indirim uygulanmaması yönündeki mütalaayı tekrar etti.

Sanık avukatı, müvekkili hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin uygulanmasını talep ederek takdiri mahkemeye bıraktı.

Katılanlar avukatı da olay yerindeki tanıkların maktul tarafından herhangi bir haksız tahrik oluşturacak bir davranışının bulunmadığını aktardığını belirterek, hükme esas alınamayacak söylemleri kabul etmediklerini kaydetti.

Son sözü sorulan Yazıcı, "Milyonlarca pişmanım, pişmanım, pişmanım." dedi.

“Karar içimizi bir nebze olsun rahatlattı”

Mahkeme heyeti, sanığı "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Duruşmanın ardından açıklama yapan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyerek, davanın her celsesine onlarca baronun katıldığını söyledi.

Katılanlar avukatı İbrahim Burak Eskici de hukuken kendilerini tatmin eden bir karar çıktığını belirterek, kararın içlerini bir nebze olsun rahatlattığını kaydetti.