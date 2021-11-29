Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 17:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları başladı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beylikdüzü'nde bir konteyner gemisi lodos nedeniyle karaya oturdu. Ekipler, gemiyi kurtarma çalışmalarına başladı.
Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu tam fırtına, İstanbul'da sabah saatlerinde etkili oldu. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluştu.
Beylikdüzü'nde de bir konteyner gemisi karaya oturdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, gemiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
Kıyı Emniyeti yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"KEGM-6 botumuz Marport Limanı içerisinde baş taraftan karaya oturan Liberya bayraklı 270 m. boyundaki MSC ALICANTE isimli konteyner gemisinin yanında olup KURTARMA-8, KURTARMA-11 ve dalgıç ekiplerimiz ivedilikle olay mahaline yönlendirildi."
Etiketler: İstanbul
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