Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta inşaat duvarının altında kalan işçi öldü
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta yaşanan kuvvetli rüzgâr nedeniyle yıkılan inşaat duvarının altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin inşaatında çalışan 21 yaşındaki Serkan Duran, kuvvetli rüzgâr nedeniyle yıkılan inşaat duvarının altında kaldı.
Arkadaşlarının yardımıyla kurtarılan ağır yaralı Duran, hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: İşçi Ölümleri Zonguldak
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