Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 18:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde fırtınanın da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kent genelinde etkili olan fırtına, etkili olmaya devam ediyor. Fırtına nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşıyor.
İstanbul'daki olumsuz hava şartları trafiği de etkiledi. Lodosun etkili olduğu kentte trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti. İstanbul trafiğindeki son durumu @trthaber muhabiri Ferit Demirbaş aktardı. pic.twitter.com/iJysS8tYAZ— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 29, 2021
D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yolları, ana arterler ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 18.25 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 81 olarak ölçüldü.
Son Haberler
- 19:22
- 19:01
- 18:54
- 18:47
- 18:46
Sıradaki Haber
Belediye otobüsleri motosikletlilere siper oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz