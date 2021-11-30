Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 01:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de fırtına nedeniyle iki caminin minaresi yıkıldı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle iki camiden birinin minaresi yan yattı, diğerininki devrildi. Camilerin çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, tedbir amacıyla 6 evi boşalttı.
Kocaeli'de etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Arızlı Camii'nin çelik minaresi, fırtına dolayısıyla yan yatarak kubbeye dayandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Acil Tamir Takımı, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemi kapsamında 6 ev boşaltılırken ekipler, minareyi kaynak yardımıyla sabitledi.
Minare boş araziye devrildi
Kabaoğlu Mahallesi Sarıcalar Camii'nin çelik minaresi, fırtına nedeniyle yanındaki boş araziye devrildi.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.
Son Haberler
- 02:41
- 02:21
- 02:19
- 02:40
- 01:57
Sıradaki Haber
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz