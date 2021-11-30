Kocaeli'de etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Arızlı Camii'nin çelik minaresi, fırtına dolayısıyla yan yatarak kubbeye dayandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Acil Tamir Takımı, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemi kapsamında 6 ev boşaltılırken ekipler, minareyi kaynak yardımıyla sabitledi.

Minare boş araziye devrildi

Kabaoğlu Mahallesi Sarıcalar Camii'nin çelik minaresi, fırtına nedeniyle yanındaki boş araziye devrildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.