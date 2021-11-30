Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 04:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA-AA
Onarmak için çıktığı çatışan düşen kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kuvvetli rüzgar dolayısıyla hasar gören fabrikanın çatısını tamir etmeye çalışan kişi, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Muallimköy Mahallesinde bulunan bir iş yerinde çalışan Y.G, kuvvetli rüzgardan zarar gören çatıya çıktı.
Rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek çatıdan düşen Y.G, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı.
Kurtarılamayan Y.G'nin cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.
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