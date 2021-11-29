Uluslararası suç örgütünün Muğla'da da faaliyet gösterdiğini belirleyen ekipler, 26 Kasım'da düzenledikleri operasyonda Tayvan uyruklu 27 şüpheliyi gözaltına almıştı.



Zanlıların adreslerinde çok sayıda telefon, tablet, bilgisayar, 120 bin lira ile 10 bin dolar bulunmuştu.



Zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

33 düzensiz göçmen kurtarılmıştı

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı ile Tayvan kolluk teşkilatı ekipleri, daha önce Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Karadağ'da faaliyet yürüten uluslararası suç örgütünün Antalya'da faaliyetlerini tespit etmiş, 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda Tayvan uyruklu 33 düzensiz göçmen kurtarılmış, 2'si Türk, biri Tayvan uyruklu 3 şüpheli yakalanmıştı.