Adana Seyhan'da bir yakının cenazesi için taziyeye giden Mustafa Akay, Bülent Erdal ve yanlarındaki birkaç akrabası, daha sonra otomobillerine binerek dönüş için yola çıktı.

Kimliği belirsiz kişiler, içinde 4 kişinin bulunduğu otomobili tabancalarla çapraz ateşe tuttu. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar, direksiyon başındaki Akay'ın boynuna, Erdal'ın ise göğsüne isabet etti. İki yaralı, yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Yaralılardan Erdal, Adana Şehir Hastenesi'ne sevk edilirken, Akay ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ön kapı camları, isabet eden kurşunlarla kırılan otomobil, detaylı incelenmek üzere polis merkezinin otoparkına çekildi.

Polisin şüphelileri yakalama çalışması devam ediyor.