Yalova istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali Zadeoğlu yönetimindeki hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.



Zadeoğlu'nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, Ovaakça deresine yuvarlandı.



Kazada sürücü Mehmet Ali Zadeoğlu ile birlikte araçta bulunan yolcular Şehnaz Zadeoğlu ve Birsen Erdoğan yaralandı.



Sağlık ekipleri, yaralıları dereden çıkarmakta zorluk çekince kazanın olduğu bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dereden çıkarılan yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları iyi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.