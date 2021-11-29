Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 21:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahili su bastı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ ve ilçelerinde dün akşam başlayan kuvvetli lodos, etkisini yer yer artırarak sürdürüyor.
Süleymanpaşa ilçesinde denizin taşması ve yükselen dalgalar nedeniyle sahil kesimindeki yürüyüş yolu ve parklar su altında kaldı.
Şarköy ilçesinde belediyeye ait halı sahanın demir profilleri yerinden söküldü.
Rüzgar nedeniyle yola devrilen ağaçlar, Şarköy Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu kaldırıldı.
Bölgede lodosun bu gece ve yarın da şiddetini artırarak etkili olması bekleniyor.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu Tekirdağ
Son Haberler
- 22:23
- 22:10
- 22:01
- 21:52
- 21:41
Sıradaki Haber
Rize'de öğrenci yurdunda korkutan yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz