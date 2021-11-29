Fatsa-Çatalpınar-Aybastı karayolunun 32'inci kilometresinde meydana gelen heyelan can kaybı olmadan atlatıldı.

Heyelan anı saniye saniye görüntülendi.



Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, heyelan öncesinde alınan önlemler sayesinde bir facianın önüne geçildiğini belirtti:

"Heyelan Fatsa-Çatalpınar-Aybastı karayolu 32.kilometresinde meydana geldi.

Sabah saatlerinde İlçemize bağlı Sayacatürk Muhtarı İsmet Ayva´nın karayolundaki çatlamayı görmesiyle jandarmaya haber vermiş. Olay yerine gelen jandarma ekipleri karayolları ekiplerine haber vererek yolda önlem aldırmışlar. Önlem alınmasından bir müddet sonra heyelan meydana gelmiş. Çok şükür herhangi bir kaza yada bir can kaybının olmaması bizleri sevindirdi. Karayolumuz gerekli tedbirler alınarak tek şeritten geçiş sağlanmıştır."



Haber ve kamera: Muhsin Yılmaz