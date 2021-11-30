Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Menderes ilçesi Özdere açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekiplerce kurtarılan 65 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.