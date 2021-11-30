Bölge genelinde etkili olan kuvvetli fırtına ve lodos, ilçede hayatı olumsuz etkiliyor.

Fırtına, Gemlik İskelesi'nden 2 No'lu sahil bölgesine kadar etkisini gösterdi. Kayıkhane bölgesindeki kayıkların bir kısmı, metrelerce yüksekliğe ulaşan dalgalara teslim oldu.

Balıkçı tekneleri ve kayıklar zarar gördü, bazıları battı. Dalgaların taşırdığı denizin suları ise caddelere kadar ulaştı.

"20 yıldır böyle hava esmiyordu"

Balıkçılardan Cevdet Samsun, fırtınanın bir anda etkili olduğunu söyledi.

İskelede bulunan teknelerin ve balıkçı kayıklarının fırtına nedeniyle devrildiğini anlatan Samsun, "Barakaların hali perişan, su içerisinde. Durum çok kötü. 20 yıldır böyle hava esmiyordu. Balıkçının durumu perişan. Teknelerin kafaları zarar gördü, halkalar koptu. Arkadaşlar burada önlem almasa tekneler gidecekti. Sabaha kadar burada havanın durulmasını bekleyeceğiz" dedi.

Kumla Mahallesi'nde apartmanın çatısı otomobilin üzerine yıkıldı

Kumla Mahallesi Cankurtaran Caddesi'nde lodos nedeniyle 8 katlı bir apartmanın çatısı yıkılarak yola düştü.

Sitenin yakınlarında park halindeki bir otomobil, yıkılan çatının altında kalarak zarar gördü.

Gemlik Kaymakamı Hasan Göç de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.