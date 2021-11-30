Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 02:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki gündür kayıp olan Tekin Göl için arama çalışması başlatıldı. Göl ile birlikte tarlaya gittiği tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan Tekin Göl, iki gün önce evinden Söğütlügöl köyüne bulunan tarlaya gitmek üzere ayrıldı.
Tekin Göl'ün eve dönmemesi üzerine, ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerinin Söğütlügöl'de yaptıkları aramada, Göl'ün kullandığı traktör park halinde buldu.
Traktörde kan izine rastlanması üzerine, Tekin Göl ile Söğütlügöl'e beraber geldiği tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Osmaniye
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