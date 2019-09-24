TSK ve ABD konvoyunun Suriye'de güvenli bölgeyi tesise yönelik gerçekleştirdikleri ikinci ortak devriye, organizasyon ve harekat olmak üzere iki aşamadan oluştu.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin güneyinde hazırlanan Türk bayraklı 4 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek, Suriye tarafında bekleyen ABD askeri konvoyuyla buluştu.

Türk ve ABD askerleri Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara devriyesini gerçekleştiriyor. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı.https://t.co/xCwoMFlQlK pic.twitter.com/BpccyM6HEk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 24, 2019

Sınırın sıfır noktasında bir araya gelen TSK ve ABD konvoyu komutanları, burada bir süre yapılacak devriye planını görüştü. Askeri konvoy, daha sonra yaklaşık 15 kilometre doğudaki Süluk ilçesine doğru yöneldi. Bu yönde bir süre gözlemde bulunan ortak konvoy devriyesi, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

TSK konvoyu, devriyenin tamamlanmasının ardından sınır hattına döndü.

Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip etti.

Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından, Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında başlatılan kara devriyesini şu açıklamayla duyurdu:

"Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle ikinci müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı."

Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle ikinci müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı. pic.twitter.com/I8kqcrPtQi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2019

TSK ve ABD unsurları, daha önce bir kez ortak kara devriyesi, 6 defa da ortak helikopter uçuşu gerçekleştirmişti. Fırat'ın doğusunda, 8 Eylül'de gerçekleştirilen ortak kara devriyesi, yaklaşık 3 saat sürmüştü.

Kaynak: TRT Haber, AA