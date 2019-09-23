Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta BM Genel Kurulu'nda İklim Eylemi Zirvesi'nde konuştu.

İklim değişikliğinin sınır tanımayan küresel bir sorun olduğunu belirterek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye bugün yenilenebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumundadır. Türkiye iklim değişikliğiyle başarıyla mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçilmesinin farkındadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden olduğunu belirtti.

[Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta düzenlenen BM İklim Zirvesi’ne katılarak konuşma yaptı. Fotoğraf: AA]

"Plastik poşet kullanımını 4'te 3 oranında azalttık"

Erdoğan konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Şehirlerimizdeki trafik sorununu hafifletmek ve sera gazı salınımını azaltmak için yeni metro hatları inşa ediyoruz. Plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında azalttık. Ülkemiz genelinde iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı konusunda önemli gelişmeler kaydettik.

Sıfır atık projemizi bütün Türkiye'ye yaygınlaştırıyoruz. 2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız. 2023'te bisiklet yollarını bin kilometreden 4 bin kilometreye çıkaracağız. Atıklardan geri kazanım oranını yüzde 13'ten 35'e taşıyacağız."

Kaynak: TRT Haber, AA