Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şehit Topçu Teğmen Fikret Dinçer ve şehit Bakım Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün bugün Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar mesajında, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize baş sağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA