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Bakan Akar'dan şehit askerler için baş sağlığı mesajı23 Eylül 2019 Pazartesi 20:51 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 21:12
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit olan Topçu Teğmen Fikret Dinçer ve Bakım Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk için taziye mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şehit Topçu Teğmen Fikret Dinçer ve şehit Bakım Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün bugün Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit olduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar mesajında, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize baş sağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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