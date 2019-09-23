Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarını yoğun şekilde sürdürüyor.

İlk görüşme ABD'li Senatör Graham ile oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki temaslarına ABD'li Senatör Lindsey Graham ile görüşerek başladı. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

[ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı kabul etti. Fotoğraf: AA]

Doğu-Batı Enstitüsünce düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Graham ile yaptığı görüşmenin ardından Doğu-Batı Enstitüsünce düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da eşlik etti.

[Fotoğraf: AA]

ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi

Erdoğan, ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle, düzenlenen yemekte buluştu. Basına kapalı yemeğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyeti ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleşti.

Yarım saat süren kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Ayrıca dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD'de başkanlık seçimi kampanyası gezisinde bulunan ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: TRT Haber, AA