İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

ABD'de başkanlık seçimi kampanyası gezisinde bulunan ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 74. Genel Kurul görüşmeleri için ABD'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, JFK Havalimanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve diğer yetkililer karşıladı.

Türk vatandaşları sevgi gösterisinde bulundu

Erdoğan, New York'ta konaklayacağı otele gidişinde, Türk vatandaşlarının sevgi gösterileriyle karşılandı.

Burada toplanan Türk vatandaşları, Erdoğan'ın otele gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.

[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta konaklayacağı otele gidişinde, Türk vatandaşlarının sevgi gösterileriyle karşılandı. Fotoğraf: AA]

Erdoğan, otele girmeden önce aracından inerek, Türk vatandaşların bulunduğu yere yürüdü ve vatandaşlarla tokalaşarak, onları selamladı.

Erdoğan, ABD'li Senatör Graham ile buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki temaslarına ABD'li Senatör Lindsey Graham ile görüşerek başladı.

[ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı kabul etti. Fotoğraf: AA]

Basına kapalı gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

"Türkiye sadece Suriye değil, tüm bölge için çok önemli bir müttefik"

Görüşmeyi değerlendiren ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Erdoğan ile Suriye'deki gelişmeleri ve F-35 programını ele aldıklarını ifade etti.

Görüşmenin çok iyi geçtiğini vurgulayan Lindsey Graham, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, Suriye'nin bir arada tutulması noktasında, Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ'a karşı ve Beşşar Esed'in askeri olarak kazanmaması için sağladığı destek vazgeçilmezdir. En önemlisi ise Türkiye, İdlib'de yaşayan 4 milyon insanın katledilmesini engelliyor. Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum; ayrıca Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi ve belki serbest ticaret anlaşması yapılması oldukça önemli. Türkiye sadece Suriye değil, tüm bölge için çok önemli bir müttefik."

Erdoğan, Doğu-Batı Enstitüsü'nce düzenlenen toplantıya katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Graham ile yaptığı görüşmenin ardından Doğu-Batı Enstitüsünce düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da eşlik etti.

Kaynak: TRT Haber, AA