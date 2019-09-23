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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan ortak tatbikat23 Eylül 2019 Pazartesi 17:16 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 17:23
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin katılımıyla ortak askeri tatbikat başladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Kafkas Kartalı-2019" adı verilen tatbikatta, hava araçlarının kullanımıyla temsili hedeflerin imha edilmesi, rehine kurtarılması ve yaralıların tahliyesi gibi görevler icra edilecek.
Pakistanlı askerlerinin de gözlemci olarak katıldığı tatbikat 1 Ekim'de sona erecek.
Kaynak: AA
Etiketler: tatbikat hava araçları gürcistan Bakü Azerbaycan askeri tatbikat