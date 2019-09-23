CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin CHP ve İyi Parti ile gizli bir görüşme gerçekleştirmesine değindi.

Öztrak, "Gizli saklı bir görüşme yapmadıklarını belirten Öztrak, "Ankara'da bilinen bir otelin lobisinde, orada bulunan bir odada görüşme yaptık. Bu görüşmenin gizli olduğu nereden çıkarılıyor? Raci Bey'in (IMF Türkiye İcra Direktörü Raci Kaya) haberi yoksa o onun kusuru. Söylenenlere baktığımız zaman olacak iş değil, sanki IMF'yi ülkeye biz davet etmişiz gibi konuşuyorlar. IMF'yi ülkeye davet eden Hazine ve Maliye Bakanlığıdır. IMF'li yetkililer iş dünyasıyla, akademisyenler muhalefetle görüşür. Dünyanın birçok ülkesinde bunu yapmıştır. Bizimle yapılan görüşme de bu kapsamdadır. Kimse bu görüşmenin altında buzağı aramasın. CHP her zaman saydamlıktan, şeffaflıktan, hesap vermekten yana olmuştur." dedi.

Kaynak: TRT Haber