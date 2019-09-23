Gündem

Irak'ın kuzeyinde 2 asker şehit oldu

23 Eylül 2019 Pazartesi 13:14 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:17

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK’lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki askerin şehit olduğunu açıkladı.