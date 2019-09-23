MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulundu.

#SONDAKİKA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.https://t.co/MEavau1Mzh pic.twitter.com/SJuGdqcPlx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 23, 2019

Bahçeli'nin sabah saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle hastaneye müracaat ettiğini aktaran Yalçın, MHP liderinin sağlık durumunun da gayet iyi olduğunu belirtti.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da hastaneye gelerek Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Bostancı, Bahçeli'nin dinlendiğini, sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

Yapılan tetkikler sonrası da açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlığı yerinde, tetkikleri olumlu çıktı" dedi.

"Tedavisi evde devam edecek"

Bahçeli'yi ziyare gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bahçeli'nin durumunun iyi olduğunu yineledi. "Üst solunum yolu enfeksiyonu var. Evde tedavisi devam edecek." bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.https://t.co/MEavau1Mzh pic.twitter.com/KuBqnJSHQD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 23, 2019

Devlet Bahçeli yapılan tetkik ve muayenelerin ardından tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden taburcu edildi.

Kaynak: TRT Haber, AA