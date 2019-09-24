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Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü24 Eylül 2019 Salı 04:01 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 04:06
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.
[Fotoğraf: AA]
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York'ta temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye'nin KKTC'ye olan desteğinin vurgulandığı ve son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca BM temasları çerçevesinde Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita, Sudan Dışişleri Bakanı Esma Muhammed Abdullah ve Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
Kaynak: AA