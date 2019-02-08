TRT Haber

8
Şubat 2019
Cuma
Türkiye

Trafikte yaya önceliği kamu spotlarıyla yaygınlaştırılacak

"Yayalara geçiş üstünlüğü" uygulamasının toplumda yaygınlaşması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kamu spotları hazırlatıldı.

08 Şubat 2019 Cuma 11:37 - Son Güncelleme 08 Şubat 2019 Cuma 11:37

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