TRT Haber

7
Şubat 2019
Perşembe
Türkiye

Van'da PKK'nın kış üslenmesine darbe

Van'ın Başkale ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah, mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman bulundu.

07 Şubat 2019 Perşembe 17:58 - Son Güncelleme 07 Şubat 2019 Perşembe 17:59

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