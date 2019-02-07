TRT Haber

7
Şubat 2019
Perşembe
Türkiye

Küçük Havva 18 saat sonra kurtarıldı

İstanbul Kartal'da çöken binada enkaz altında kalan 5 yaşındaki Havva Tekgöz, 18 saat sonra kurtarıldı.

07 Şubat 2019 Perşembe 16:03 - Son Güncelleme 07 Şubat 2019 Perşembe 16:03

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