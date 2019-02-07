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Küçük Havva 18 saat sonra kurtarıldı
İstanbul Kartal'da çöken binada enkaz altında kalan 5 yaşındaki Havva Tekgöz, 18 saat sonra kurtarıldı.
07 Şubat 2019 Perşembe 16:03 -
Son Güncelleme 07 Şubat 2019 Perşembe 16:03
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