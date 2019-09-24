Fırat'ın doğusunda ABD ile ikinci ortak kara devriyesi başladı

Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından, Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında başlatılan kara devriyesini şu açıklamayla duyurdu: "Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle ikinci müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı."

TSK ve ABD unsurları, daha önce bir kez ortak kara devriyesi, 6 defa da ortak helikopter uçuşu gerçekleştirmişti.