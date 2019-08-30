Suriye'de Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD'li komutanların iştirak ettiği ikinci ortak helikopter uçuşu gerçekleşti.

"Ortak uçuş TSK'ya ait 2 helikopter ile gerçekleştirildi"

Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ikinci ortak helikopter uçuşu Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki helikopter ile gerçekleştirildi." denildi.

Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ikinci ortak helikopter uçuşu Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki helikopter ile gerçekleştirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/G9HIOz7Zxh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 30, 2019

Kaynak: TRT Haber