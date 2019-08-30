Irak kuzeyinde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor.

Komandolar zorlu arazi şartlarına rağmen PKK'lı teröristleri, kullandıkları mağara ve sığınakları imha ediyor. Tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcılar da etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı’nda Bir Katyuşa roketi ile 29 EYP ve 4 mayın daha tespit edilerek yerinde imha edildiği belirtildi.

Komandolarımız, Pençe Harekâtı’nda mayın ve El Yapımı Patlayıcıları (EYP) bir bir imha ediyor. Bir Katyuşa roketi ile 29 EYP ve 4 Mayın daha tespit edilerek yerinde imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/6iNGCcAA7W — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 30, 2019

Kaynak: TRT Haber