Emniyet Genel Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı etiketi ile sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Şehitliği, Ömer Halisdemir, Fethi Sekin, 15 Temmuz direnişine katılan vatandaşların ve Büyük Taarruzun zaferle sonuçlandığını sembolize eden İzmir Hükümet Konağı'na asılan Türk bayrağının görüntüleri yer aldı.

Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadeleyi #30AğustosZaferi ile taçlandıran Büyük Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz.#30AğustosZaferBayramı’mız Kutlu Olsun! pic.twitter.com/DSCePhu38K — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 29, 2019

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadeleyi 30 Ağustos Zaferi ile taçlandıran Büyük Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz."

Klibin sonunda ise 30 Ağustos'a özel hazırlanan logoyla Zafer Bayramı kutlanıyor.

Kaynak: AA