Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneğinin düzenlediği Ödül Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Medya Oscarları Ödül Töreni münasebetiyle bir yıl aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

19 farklı kategoride ödüllerimizi takdim edeceğiz. Medya Oscarlarına layık görülen televizyoncularımızı, radyocularımızı, muhabir ve sanatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum.

Atalarımız marifet iltifata tabidir iltifatsız emek zayidir diyor. Hayatta başarı kadar bu başarının takdir edilmesi de önemlidir. Ödüllendirilen her başarı daha nitelikli çalışmalara ilham kaynağı olur. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak emeğin hak ettiği ilgiyi görmesine özel önem veriyorum.

Radyo Televizyon Gazetecileri derneğimiz spordan belgesele, ekonomiden haber programlarına, dizilerden kurumlara uzanan geniş bir yelpazede her sene titiz bir çalışma sürdürüyor. Radyo ve televizyon alanında başarıyla temayüz eden meslektaşlarını tespit ediyor.

Bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin faydasına olan konularda daima sizlerin yanında oldum. Bundan sonra da faaliyetlerinize gereken desteği vermeyi sürdüreceğiz.

"Gazetecilik de büyük bir dönüşüm yaşadı"

Değişim ve yenilik hayatın temel dinamiğidir. Dünyada sabit kalan unsur değişimin ta kendisidir. Basın yayın sektörümüzü yakından ilgilendiren iletişim teknolojilerinde başdöndürücü bir ilerlemenin yaşandığını görüyoruz. Yepyeni medya araçları ortaya çıkıyor. 10-15 sene önce hayal bile edilemeyen birçok yenilik hayatımızın bir parçası haline geldi. Matbu gazetelerle beraber internet gazeteciliğinin yaygınlaştığını gördük. Her meslek dalı gibi gazetecilik de bu süreçte büyük bir dönüşüm yaşadı.

"Hayatımızın hiçbir yerinde olmadığı kadar dezenformasyona maruz kalıyoruz"

Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir hadiseyi cep telefonundan takip edebiliyoruz. Sanal ortamda insanlar mekan sınırı olmaksızın iletişim kurabiliyor. Yeni medya araçları çok büyük faydalarla beraber riskleri de taşıyor. Hayatımızın hiçbir yerinde olmadığı kadar dezenformasyona maruz kalıyoruz.

Siber saldırılar şirketlerden devlet kurumlarına hatta seçimlere kadar herşeyi tehdit eder duruma geldi. Terör örgütleri propaganda yapmak yeni militanlar devşirmek için internete başvuruyor. Linç kültürü ve itibar suikastı sosyal medya ortamında çok büyük yaygınlık kazanıyor.

"Türk demokrasisi de bu tehditten azade değildir"

Yalan haber sadece insanı değil günümüz demokrasilerini de tehdit eden unsurlardan biridir. Türk demokrasisi de bu tehditten azade değildir. Son 6 yılda meydana gelen hadiseler bize bunu pek çok kez göstermiştir. Son yıllarda yaşadıklarımızı şöyle bir gözünüzün önünden geçirmenizi istiyorum. Türkiye'nin ekonomide rekorlar kırdığı, faizlerin en düşük seviyelere ulaştığı, IMF'ye borcumuzun sıfırlandığı bir dönemde önce ağaç bahanesi ile Gezi olaylarının fitili ateşlendi. Kimi sözce sanatçılarında merkezinde olduğu bu olaylarla ülkemizin sokakları karıştırılmak istendi. Bilhassa sosyal medya Gezi olaylarında bir provokasyon üssü olarak kullanıldı. Ülkemizle alakası olmayan nice yalan haberlerle özellikle de gençlerimiz galayana getirilmeye çalışıldı. Esnafımızın malı yağmalandı, belediye otobüsleri yakıldı. Bundan başarı elde edemeyince 17-25 Aralık'ta bu sefer farklı bir yol denediler yargı ve emniyet içindeki FETÖ'cüler eliyle hükümete darbe girişiminde bulundular.

Uluslararası basında Türkiye'nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor.

Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz. Tüm fikirlerin temsil edildiği bir basın arzu ediyoruz. Dünyanın en dinamik basın yayın sektörlerinden biri ülkemizde bulunuyor.

Türkiye ne basın özgürlüğünden ne de milli güvenliğinden ödün verebilir.

Kaynak: TRT Haber