30 Ağustos Zaferi, Türk Milleti'nin tarihinde eşsiz bir yere sahip.

Bağımsızlığa giden yolda en büyük katkıyı sağlayan bu büyük zafer, 1926 yılından bu yana bayram olarak kutlanıyor.

Büyük zaferin 97'nci yıldönümü bu yıl da coşkuyla, gururla kutlanıyor.

İlk tören Anıtkabir'de olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek ve resepsiyon verecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anıtkabir’i ziyaret edecek,‬ ‪Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek 30 Ağustos kutlama programı ile resepsiyona katılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törende yer alacak.

Kaynak: AA