FETÖ'yle mücadele kapsamında operasyonlarına devam eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), üst düzey bir FETÖ mensubunu daha yurt dışında yakaladı.

FETÖ'nün Malezya sorumlusu Arif Komiş, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak MİT tarafından bugün Malezya'dan Türkiye'ye getirildi.

Hakkında arama ve yakalama kararı bulunuyordu

Komiş'in geçmiş dönemlerde farklı ülkelerde FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunduğu öğrenildi.

Arif Komiş hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama ve yakalama kararı bulunuyordu.

Kaynak: AA