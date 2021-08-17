Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 13:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, ikisi Fırat Kalkanı bölgesinde, biri Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin her yerde etkin ve kararlı şekilde sürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, huzur ve güvenliğin teminatı komandoların, ikisi Fırat Kalkanı bölgesinde, biri de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki PKK/YPG mensubu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Etiketler: Askeri Operasyon Terör Örgütü Terörle Mücadele
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