Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin her yerde etkin ve kararlı şekilde sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, huzur ve güvenliğin teminatı komandoların, ikisi Fırat Kalkanı bölgesinde, biri de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki PKK/YPG mensubu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.