İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün saat 08.00 itibariyle 425 bin 256 vatandaşın "Ben de varım" diyerek, AFAD koordinasyonunda yangın ve sel bölgelerine destek için 1866'ya SMS gönderdiğini duyurdu.

[Fotoğraf: AA]

Toplam destek miktarının 3'üncü gününde taahhütlerle birlikte 131 milyon 49 bin 316'ya ulaştığını vurgulayan Soylu, "milletimizin yüce gönlüne müteşekkiriz" ifadesini kullandı.

Söz konusu paylaşımda, 24 milyon 164 bin 135 lira 71 kuruş, 5 milyon 5 bin 454 dolar ve 16 bin 995 euronun banka hesaplarına yatırıldığı, SMS aracılığıyla da 4 milyon 252 bin 560 liranın bağışlandığına ilişkin bilgiler görsel olarak yer aldı.