Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi can ve mal kayıplarına sebep oldu. Sel bölgesinde en çok zarar gören yerlerden biri de Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi oldu.

Bölgede selin ardından çalışmalar aralıksız devam ederken İçişleri Bakanlığı, afet konusunda deneyimi olan Giresun'un Dereli ilçesi Kaymakamı Murat Atıcı'yı Bozkurt ilçesinde görevlendirdi.

Kaymakam Murat Atıcı geçen yıl Giresun'da yaşanan selin hemen ardından Dereli ilçesinde görevlendirilmişti.

Bozkurt Kaymakamı Okan Yenidünya da Dereli ilçesinde görev yapacak.

"Atıcı, daha önce bu konulardaki tecrübesine binaen görevlendirilmiştir"

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yaptığı yazılı açıklamada, afet bölgesindeki iftira ve dezenformasyonların, oradaki insanları hiç düşünmeden ve hız kesmeden devam ettiğini aktardı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur pic.twitter.com/75K7bIMdlG — Muhterem İnce (@muhteremince) August 17, 2021

İnce, "Yapısal hasarlı afetlerde, bu konularda tecrübesi olan kaymakamlar görevlendirilir. Bozkurt Kaymakamlığı’na da Kemaliye Kaymakamı iken Elazığ depreminde ve bir yıldır, sel felaketi yaşanan Dereli’de görevlendirilen Kaymakam Murat Atıcı, daha önce bu konulardaki tecrübesine binaen görevlendirilmiştir." dedi.

Burada yapılanın, Bozkurt Kaymakamı ile Dereli Kaymakamı'nın karşılıklı becayiş uygulamasından ibaret olduğunu ifade eden İnce, bunu farklı bir şekilde değerlendirmenin gayri ahlaki olduğunu vurguladı.