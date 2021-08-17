Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu iyice köşeye sıkışan FETÖ üyeleri, kaçmak için her yolu deniyor. Deşifre edilen örgüt üyelerinin kaçma girişimleri, yürütülen titiz çalışmalar sonucu, başlamadan bitiyor.

Meslekten ihraç edilen ve yargılamaları süren emniyetten ve diş hekimliğinden ihraç edildiği belirlenen 10 şüpheli de 16 Ağustos'ta tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Apart kiralayıp farklı zaman aralıklarında buluşma noktalarına gelmişler

Kaçma planı yapan şüphelilerden 3'ünün öncelikle Bodrum'da günübirlik tur teknesi işleten 2 organizatörle kişi başı 2 bin 500 euroya anlaştığı, ardından Datça ilçesine geçerek bir apart kiraladığı belirlendi.

Örgütün diğer üyelerinin de farklı zaman aralıklarında buluşma noktasına geldiği bildirildi.

Kendilerine yazlıkçı ve aile görünümü veren zanlıların, Datça açıklarında fırtına etkili olunca kaçış planlarını 4 gün ertelemek zorunda kaldıkları öğrenildi.

Fırtınanın dinmesiyle yine farklı zaman aralıklarında hava kararınca gruplar halinde anlaştıkları tekneye binen şüpheliler, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonla suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin anlaştıkları paranın bin eurosunu peşin ödediği, kalan kısmının ise vardıkları yerde örgüt sorumluları tarafından ödeneceği öğrenildi.

8'i tutuklandı

Zanlılardan 8'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, 2'si organizatör 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.