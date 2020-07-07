Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsünün daha akamete uğratıldığı belirtildi.

MSB'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızca etkisiz hale getirildi." denildi.