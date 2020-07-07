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Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsünün daha akamete uğratıldığı belirtildi.
MSB'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızca etkisiz hale getirildi." denildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2020
Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızca etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/mG0rPgv2Bv
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 11:10
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